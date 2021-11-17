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بينهم بيكا و شاكوش وشواحة وكزبرة.. هاني شاكر يمنع 19 مطربا من الغناء

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بينهم بيكا و شاكوش وشواحة وكزبرة.. هاني شاكر يمنع 19 مطربا من الغناء بينهم بيكا و شاكوش وشواحة وكزبرة.. هاني شاكر يمنع 19 مطربا من الغناء

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قررت نقابة المهن الموسيقية منع عدد كبير من مطريو المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة حسبما أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ «كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير ب مسلم- أبوليله- أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة- حمو طيخا- ريشة كوستا سمارة- شواحة- ولاد سليم- العصابة- الزعيم- علاء فيفتي- فرقة الكعب العالي- مجدي شطة- وزة مطرية- شكل- عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها: «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الإختبارات».

أحدث صورة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، مع تعليق: «الحمدلله هذه من فضل ربي ❤️» - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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