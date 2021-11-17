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تضامنت الفنانة لقاء الخميسي مع طليقة الفنان مصطفى فهمي، فاتن موسى، بعدما أشارت إلى اعترافات «فهمي» حول أخذ بعض متعلقاتها.

وقالت «الخميسي» ردًا على بيان أطلقته فاتن موسى، قبل ساعات: «حاجة تحزن الحقيقة معلش حبيبتي حقك على رأسنا».

وترد عليها فاتن موسى: «يخليلي قلبك ورأسك دعواتكن حبيبتي، ومصر هي بلدي كمان».

فاتن موسى تتحدث عن متعلقاتها واعترافات طليقها

أطلقت طليقة الفنان مصطفى فهمي بيانا جديدا ردًا على اعترفات الفنان أمام النيابة بطلاقها رجعيًا وأخذ بعض متعلقاتها من شقة الزوجية، وفقًا لكلماتها.

وقالت عبر «انستجرام»: «بيان لمحامية الإعلامية فاتن موسى (إيناس فوزي)، الفنان مصطفى فهمي يقر أمام النيابة العامة أول أمس بأنه قام بتنزيل وحيازة 18 حقيبة تخص جزءا من المتعلقات الشخصية للإعلامية مدام فاتن موسى من شقة الزوجية الكائنة بشارع النيل- الدقي».

وتابعت: «حيث قام باستغلال عدم وجودها في مصر حتى يقوم بتطليقها طلاقاً غيابياً رجعياً؛ الأمر الذي يكون ارتكب معه جريمة سرقة منقولاتها ومتعلقاتها الشخصية ومصوغاتها واللاب توب الخاص بها والمعروض عليها أمام النيابة العامة الاثنين أول أمس».

واستكمل: «ما يؤكد وجود تعارض بأقواله سواء في أي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الإلكترونية، والمحضر الذي فُتح يوم ١٠ نوفمبر في دائرة قسم الدقي».

ولفتت إلى أن الفنان مصطفى فهمي تراجع واعترف أمام نيابة الدقي، أول أمس الاثنين، بأنه قام بتنزيل وحيازة 18 حقيبة تخص جزءا من المتعلقات الشخصية لطليقته من شقة الزوجية بشارع النيل- الدقي، ولفتت إلى أنه قال: «نعم طلّقتها طلاقاً رجعياً وأخذت اللاب توب و18 حقيبة لمطلقتي من شقة الزوجية».