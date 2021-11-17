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حمله مروريه موسعه بمركز سيدي سالم

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حمله مروريه موسعه بمركز سيدي سالم حمله مروريه موسعه بمركز سيدي سالم

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شنت إداره المرور بكفرالشيخ، بقياده العميد سامح العزب مدير إداره مرور كفرالشيخ، والرائد كريم عيد رئيس مباحث المرور، بناء على توجيهات وتحت إشراف اللواء أشرف صلاح درويش مساعد وزيرالداخليه لأمن كفرالشيخ حمله مروريه موسعه ،لضبط المخالفات المروريه المختلفه والتكاتك المخالفه، داخل مركز ومدينه سيدى سالم .

أسفرت الحمله المروريه المكثفه،عن ضبط 55حالة (توك توك) بدون لوحات، وعدد 30بدون قياده وعدد 28 بدون خوزه وعدد 66بدون كمامه وعدد 10طمس لوحات معدنيه وعدد 405مخالفات متنوعه ودراجات بخاريه بدون لوحات، وعدد 74عدم تركيب ملصق الكتروني وعدد 66حالات تحليل قائدي سيارات منهم عدد 6إيجابي .

سيدي سالم
سيدي سالم
سيدي سالم

المصرى اليوم

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