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وفاة رئيس نادي بيلا السابق

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وفاة رئيس نادي بيلا السابق وفاة رئيس نادي بيلا السابق

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تُوفى صباح اليوم الأربعاء، المحامى الشهير الحسن عبدالفتاح، عضو الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى الأسبق ورئيس نادى بيلا الرياضى بمحافظة كفر الشيخ السابق.

ومن المُقرر، أن يتم تشييع جُثمان رئيس نادى بيلا السابق ظهر غداً الخميس، ليُوارى الثرى في مقابر العائلة بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمُشاركة أهالى بيلا، والعديد من الشخصيات الرياضية.

ويُعد الحسن عبدالفتاح أحد أشهر من تولوا رئاسة نادى بيلا الرياضى، حيث تولى رئاسة النادى لدورتين مُتتاليتين، وكانت له علاقات كبيرة بالعديد من الشخصيات الرياضية، وأعضاء الاتحاد المصرى لكرة القدم.

الجدير بالذكر، أن نادى بيلا الرياضى يُعد أحد أقدم الأندية الرياضية في محافظة كفر الشيخ، حيث تم تأسيسه في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في العام 1976م، وخرج منه عدد من نجوم الكرة المصرية، منهم الكابتن حسام غالى، نجم الأهلى السابق.

المصرى اليوم

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