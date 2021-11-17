وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تهتم بالمواطن البسيط.. والدولة تقف في صف أبنائها

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شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحافظ الدقهلية، الأربعاء، في اللقاء الجماهيري بأهالي قرية بساط كريم الدين، التي تعد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، خلال زيارة الوزيرة للمحافظة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وقالت وزيرة الهجرة، في كلمتها، إن الاعتزاز بهويتنا المصرية ومعرفتنا بأصولنا أمر ضروري، مضيفة أن القيادة السياسية تهتم بالمواطن البسيط أينما كان، وذلك ينعكس من خلال زيارات القرى المختلفة والالتقاء بأهالي هذه القرى والتحدث معهم من قبل مختلف الجهات المعنية والمسؤولين.

ووجهت الوزيرة حديثها للمرأة المصرية ووصفتها بأنها قادرة على صناعة الفارق وأصبحت عمودا من أعمدة الدولة، لأنها القادرة على تعزيز الإيمان والانتماء بالوطن داخل نفوس أبنائها، قائلة: «لا تجازفوا بحياة أبنائكم فأموال الدنيا لن تعوضكم عنهم».

في سياق متصل، تفقدت السفيرة نبيلة مكرم معرض ذوي القدرات الخاصة، المقام على هامش اللقاء الجماهيري، مشيدة بإصرارهم على تحدي الصعاب وإثبات أنفسهم والعمل باجتهاد لتوفير احتياجات أسرهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة تقف في صف أبنائها وتدعم نجاحاتهم، وتحرص على توفير بدائل الهجرة غير الشرعية، مكررة رسالتها للسيدات: «لا تجازفوا بحياة أبنائكم، وابدأوا بالمشروعات الصغيرة واتعبوا هنا بوطنكم وأنتم مع بعضكم البعض دون فقد أو وفاة أو حزن يستمر طول العمر ولن تعوضه أموال الدنيا».

وشهد اللقاء الجماهيري استعراض النماذج الناجحة بالمحافظة من مستفيدي جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة.

وقال أحمد السيد، صاحب مشروع تعبئة مواد غذائية تحميص وطحن بن يضم 5 عمال، إنه حصل على قرض من جهاز تنمية المشروعات عام 2020، ما ساعده على التوسع في مشروعه.

وعرض وائل عطوة، تجربة تصنيع الجوارب، ونجاحه في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فرص عمل لنحو 15 شخصا من أبناء المحافظة.

وحول تجربتها، قالت ممدوحة شفيق، صاحبة مشروع مصنع ملابس جاهزة وتيشرتات، إنها حريصة على العمل بجد واجتهاد لتلبية رغبات عملائها، والتوسع لتوفير فرص عمل أكبر للشباب بالمحافظة، وهو ما تفخر به، وتدعو الجميع إلى التفكير في مشروعات صغيرة بدلا من الدفع بأولادهم في طريق الموت.

في سياق متصل، قالت صابرة فوزي، من ذوي الهمم، إنها حريصة على بذل كل طاقتها لكسب لقمة حلال لبيتها، حيث تقوم بصنع الخبز الفلاحي والمخبوزات والمنتجات البيتي وبيعها للمواطنين.

كما استعرضت نيفين كامل تجربتها في صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية، والحرص على توفير فرصة عمل تدر عليها دخلا لأسرتها.

وفي الختام، شددت وزيرة الهجرة على أن سيدات مصر عظيمات وقادرات على صنع المستحيل وقهر أي صعاب يواجهونها.