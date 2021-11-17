جوهر يخوض انتخابات الجزيرة ببرنامج طموح لتطوير الرياضة بالنادي

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يخوض محمد جوهر انتخابات نادي الجزيرة على مقعد العضوية والمقرر إنعقادها يوم 19 نوفمبر الحالي، بترشح 29 مرشحًأ على كافة المقاعد التسعة التي تشكل مجلس الادارة الجديد في دورته 2021-2025.

محمد جوهر الذي يمتلك برنامجا طموحا والعديد من الافكار للنهوض بقطاع رياضة البطولة داخل النادي يعد من أحد المرشحين على منصب العضوية، وهو حاصل على بكالوريوس ادارة الاعمال من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف دفعة 2003، والمؤسس والرئيس التنفيذي لاحد شركات الدعاية والاعلان.

محمد جوهر

وعلى الصعيد الرياضي، جوهر كان حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الجزيرة، ولاعب فري فريق كرة اليد لنادي الجزيرة وحصل على مراكز متقدمه خلال السنوات من 1998 إلى 2003.