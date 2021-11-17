تدني مستوى التعليم وسوء النظافة.. إحالة مدير مدرسة بكفر الشيخ للتحقيق

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قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأربعاء، إحالة مدير مدرسة المناوفة الإعدادية التابعة لإدارة الحامول التعليمية للتحقيق، لعدم انتظام المدرسة بالشكل الأمثل، وتدني مستوى التعليم بالفصول، وسوء نظافة المدرسة.

كما قرر تحويل معلم للتحقيق لتركه الفصل وخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، كما وجه وكيل الوزارة بتواجد الموجهين بالمدرسة لرفع مستواهم التعليمي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة الأربعاء، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وناقش وكيل الوزارة الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، للتعرف على مستواهم التعليمية.