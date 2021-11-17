أخبار عاجلة

مقاتلتان فرنسيتان تحلقان فوق العاصمة الكرواتية -
ضبط عدد من تجار السلاح والمخدرات -
الكاف يكشف عن مستجدات دوري السوبر الأفريقي وكأس الأمم -
بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي: تخريج 40 متدربا في الدورة الثانية على الفندقة بسوهاج -
كأس العرب .. قطر تحظى بالتنظيم الثاني وتشارك السعودية والكويت في الرقم القياسي -
كأس العرب .. الأردن تحمل رقمًا قياسيًا فريدًا قبل انطلاق نسخة قطر 2021 -
عالم بالأوقاف يعطي روشتة علاج القلب المنحرف -
ثقافة المنيا تقدم يوم ثقافي فني لطلاب مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات أبوقرقاص -
محافظ مطروح: إقامة مهرجان للتمور في واحة سيوة يناير المقبل -
رئيس أساقفة الاسكندرية: موكب طريق الكباش حدث استثنائي يعكس فخرًا قوميًا (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تدني مستوى التعليم وسوء النظافة.. إحالة مدير مدرسة بكفر الشيخ للتحقيق

Print
تدني مستوى التعليم وسوء النظافة.. إحالة مدير مدرسة بكفر الشيخ للتحقيق تدني مستوى التعليم وسوء النظافة.. إحالة مدير مدرسة بكفر الشيخ للتحقيق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأربعاء، إحالة مدير مدرسة المناوفة الإعدادية التابعة لإدارة الحامول التعليمية للتحقيق، لعدم انتظام المدرسة بالشكل الأمثل، وتدني مستوى التعليم بالفصول، وسوء نظافة المدرسة.

كما قرر تحويل معلم للتحقيق لتركه الفصل وخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، كما وجه وكيل الوزارة بتواجد الموجهين بالمدرسة لرفع مستواهم التعليمي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة الأربعاء، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وناقش وكيل الوزارة الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، للتعرف على مستواهم التعليمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عدد من تجار السلاح والمخدرات

ضبط عدد من تجار السلاح والمخدرات

الكاف يكشف عن مستجدات دوري السوبر الأفريقي وكأس الأمم

الكاف يكشف عن مستجدات دوري السوبر الأفريقي وكأس الأمم

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي: تخريج 40 متدربا في الدورة الثانية على الفندقة بسوهاج

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي: تخريج 40 متدربا في الدورة الثانية على الفندقة بسوهاج

كأس العرب .. قطر تحظى بالتنظيم الثاني وتشارك السعودية والكويت في الرقم القياسي

كأس العرب .. قطر تحظى بالتنظيم الثاني وتشارك السعودية والكويت في الرقم القياسي