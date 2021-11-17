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وزيرة الهجرة تتفقد القافلة الطبية «نور حياة» بقرية بساط كريم الدين بالدقهلية

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وزيرة الهجرة تتفقد القافلة الطبية «نور حياة» بقرية بساط كريم الدين بالدقهلية وزيرة الهجرة تتفقد القافلة الطبية «نور حياة» بقرية بساط كريم الدين بالدقهلية

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تفقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحافظ الدقهلية، الأربعاء، القافلة الطبية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية بساط كريم الدين، إحدى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، لإجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانا.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة الدقهلية ضمن حملات التوعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن تنظيم القافلة الطبية يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، في المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، حيث كلف وزارة الهجرة بتنفيذ مبادرة «مراكب النجاة»، خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية 2019 بشرم الشيخ، وتتم خطة عمل وزارة الهجرة لتنفيذ المبادرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي تشمل توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج «مراكب النجاة» كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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