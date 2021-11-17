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القضاء الإداري: انتخابات الأهلي في موعدها.. ورفض دعوى وقفها

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القضاء الإداري: انتخابات الأهلي في موعدها.. ورفض دعوى وقفها القضاء الإداري: انتخابات الأهلي في موعدها.. ورفض دعوى وقفها

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أيدت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إجراء انتخابات النادي الأهلي في موعدها، وقضت منذ قليل بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلي، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يومى 25-26 نوفمبر الجارى، لرفعها من غير ذي صفة.

قال المدعي في دعواه إنه بصفته عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي للرياضة البدنية تقدم بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة 65 من لائحة النظام الأساسى للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين 55 و56 من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه مما حدا به لرفع الطعن الماثل.

المصرى اليوم

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