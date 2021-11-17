«الزراعة»: تحصين أكثر من 345 ألف رأس ماشية ضد «الحمي القلاعية» و«الوادي المتصدع»

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة وخاصة خلال فصل الشتاء.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم تحصين 172 ألف و512 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم «86 ألف و522 رأس أبقار، 59 ألف و719 رأس جاموس، 24 ألف و445 رأس أغنام، 1826 رأس ماعز».

وأضاف عبدالحكيم محمود، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه تم تحصين 172 ألف و512 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم «86 ألف و522 رأس أبقار، 59 ألف و719 رأس جاموس، 24 ألف و445 رأس أغنام، 1826 رأس ماعز.

وطالب رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة موضحا ان الالتزام ببرامج التحصين احد اهم التوصيات الفنية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود.