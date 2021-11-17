لتقليل الحوادث.. 4 ميزات أمان ستتواجد في السيارات الحديثة

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من الوارد وقوع الحوادث لكل من يقود سيارة، خاصةً على الطرق السريعة، أو طرق السفر الطويلة التي تتضمن مسارات ممتدة دون مطبات أو ازدحام، لذلك نوضح لك 4 ميزات أمان تقلل الحوادث.

1.نظام الكبح الأوتوماتيكي

تقوم أنظمة الكبح التلقائي على إيقاف السيارة أو إبطاء سرعتها عند وشك حدوث تصادم، وفي حالات الطوارئ بشكل كبير، ما يجعلها ميزة أمان أساسية.

وعلى الرغم من أن الفرامل الأوتوماتيكية فعالة في حوالي 10 % من السيارات الحديثة المباعة حاليًا، إلا أنها ستتواجد كثيراً.

إذ تعهدت 20 شركة من كبرى شركات صناعة السيارات مؤخرًا بتضمين أنظمة الكبح الأوتوماتيكية في جميع السيارات الجديدة بحلول عام 2022، وستتواجد في الشاحنات بحلول عام 2025 تقريباً.

2.النقطة العمياء

يراقب نظام النقطة العمياء من خلال بيانات الفيديو أو الرادار المناطق التي يعجز السائقين عن رؤيتها أثناء المرايا الجانبية، أو الرؤية الخلفية.

وفي حالة اقتراب السيارة قليلاً منها، فإنه يصدر سلسلة من الأصوات أو الإشارات المرئية لتنبيه السائق، وفي بعض الأنظمة المتقدمة، يمكن للسيارة أن تنقل نفسها إلى المسافة الأمنة، كما ستكون هذه الميزة متاحة في غالبية السيارات خلال السنوات القادمة.

3.كاميرا احتياطية

قدم هذا المفهوم في الخمسينيات من القرن الماضي، لكنه دخل حيز الإنتاج في التسعينيات، وأثبتت أنها ميزة أمان فعالة، حيث يتم تشغيل الكاميرا عند وضع السيارة في الاتجاه المعاكس.

ثم تظهر صورة لما هو خلف السيارة، على لوحة القيادة أو شاشة مرآة الرؤية الخلفية، بينما يضيف المنظور الإضافي المزيد من الحماية للنظر من فوق الكتف وفحص المرايا، وفقاً لـ geico

4.نظام المحافظة على المسار

تتحكم أنظمة المساعدة في الحفاظ على المسار في السيارة وتوجهها إلى مسارها الصحيح، ما يقلل من عدد الاصطدامات التي تنتج عن خروج السيارات عن مسارها.