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مقاتلتان فرنسيتان تحلقان فوق العاصمة الكرواتية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:53 مساءً
ضبط عدد من تجار السلاح والمخدرات
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:51 مساءً
الكاف يكشف عن مستجدات دوري السوبر الأفريقي وكأس الأمم
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:51 مساءً
بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي: تخريج 40 متدربا في الدورة الثانية على الفندقة بسوهاج
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
كأس العرب .. قطر تحظى بالتنظيم الثاني وتشارك السعودية والكويت في الرقم القياسي
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
كأس العرب .. الأردن تحمل رقمًا قياسيًا فريدًا قبل انطلاق نسخة قطر 2021
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
عالم بالأوقاف يعطي روشتة علاج القلب المنحرف
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
ثقافة المنيا تقدم يوم ثقافي فني لطلاب مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات أبوقرقاص
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
محافظ مطروح: إقامة مهرجان للتمور في واحة سيوة يناير المقبل
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تغطية لأخر تطورات أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية - نشرة الساعة الـ17 بتوقيت موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 17 نوفمبر 2021 04:44 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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