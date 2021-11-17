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الخارجية التركية: عودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج أمر مهم

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الخارجية التركية: عودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج أمر مهم الخارجية التركية: عودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج أمر مهم

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أكدت وزير الخارجية التركي، تشاوش أوجلو، أن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج أمر مهم لبلاده.

وقال أوجلو في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني، اليوم الأربعاء، إنه «ناقش مع نظيره البحريني خلال زيارته تركيا القضايا الإقليمية والأزمات في المنطقة بينها سوريا وليبيا ولبنان».

وأضاف وزير الخارجية التركي إن: «هناك علاقات تركية بحرينية عريقة وعلينا تطويرها».

وتابع بالقول :«خلال نقاشاتنا بحثنا القضايا الإقليمية والقضايا المتعلقة بالوضع الراهن»، مؤكدا على أن: «عودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج مهم»، لافتًا إلى «عزم البلدين رفع حجم التبادل التجاري».

وأشار أوجلو إلى أنه «تم بحث الأزمات في المنطقة وبينها سوريا وليبيا ولبنان».

من جهته، أكد وزير الخارجية البحريني أنه «تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة والاستثمار، وأكدنا ضرورة تبادل الزيارات للوفود الرسمية لاستكشاف فرص التعاون».

المصرى اليوم

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