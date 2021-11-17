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يوجه بتركيز «مستقبل » على زراعة السلع الاستراتيجية لتقليل فجوة الاستيراد

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السيسي يوجه بتركيز «مستقبل مصر» على زراعة السلع الاستراتيجية لتقليل فجوة الاستيراد يوجه بتركيز «مستقبل » على زراعة السلع الاستراتيجية لتقليل فجوة الاستيراد

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، الأربعاء، مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع «مستقبل ».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، ضمن نطاق المشروع العملاق «الدلتا الجديدة» لاستصلاح إجمالي مساحة 2،2 مليون فدان.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمشروع «مستقبل مصر» بكافة مكوناته، خاصةً ما يتعلق بمسارات وصول المقنن المائي من مياه الري، إلى جانب محطة تحلية المياه الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى منظومة الميكنة الزراعية والتصنيع الزراعي، فضلاً عن خطط التطوير المستقبلية للمشروع والذي يتم بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

ووجه الرئيس بتوسيع نشاط مشروع «مستقبل مصر» بحيث يتم تنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.

كما وجه الرئيس بتركيز مشروع «مستقبل مصر» على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، لتحقيق قيمة مضافة لانتاجية المشروع، وكذلك إنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.

المصرى اليوم

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