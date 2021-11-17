ميركل عن كورونا: الوضع مأساوي في ألمانيا

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وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء وضع جائحة كوفيد-19 في ألمانيا بأنه مأساوي داعية إلى المضي قدما في إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات بوتيرة أسرع وناشدت المتشككين في التطعيم تغيير آرائهم.

وسجلت ألمانيا 52826 إصابة جديدة، الأربعاء، وهو ما يعتبر قفزة بمقدار الثلث مقارنة بالأسبوع الماضي، لتبلغ الإصابات اليومية رقما قياسيا آخر. بينما توفي 294 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 98274. في الوقت الذي تشدد فيه الموجة الرابعة من الجائحة قبضتها على أوروبا.

وقالت «ميركل» في مؤتمر لرؤساء بلديات المدن الألمانية «لم يفت الأوان بعد لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح... الذين يحصلون على اللقاح يحمون أنفسهم والآخرين. المخرج الوحيد من الجائحة هو تطعيم عدد كاف من الناس».

وأضافت ميركل، التي تحكم بصفة مؤقتة فيما تجري مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر، إن هناك حاجة إلى بذل جهد وطني لبدء التوزيع الشامل لجرعات معززة.

ولم يحصل سوى 68% من مواطني أكثر دول أوروبا سكانا على اللقاح بالكامل وهو ما يقل عن المتوسط في أوروبا الغربية بسبب الإحجام تقليديا عن التطعيمات، بينما تلقى 5% فقط من السكان جرعة معززة.