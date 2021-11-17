محافظ القليوبيه يتابع المشروعات ورفع الإشغالات بشبرا الخيمه

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها ومتابعه رفع الاشغالات وانتظام سير منظومه النظافه.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، الأربعاء، إن المحافظ تابع تطوير محيط قصر محمد على، موجها باستكمال دهان الأسوار والمباني من بدايه نزله كوبري المظلات حتي قصر محمد على والتشديد على اصحاب المباني بسرعه الإنتهاء من دهان منازلهم، كما وجه بعمل صيانه ودهان اعمده الكهرباء الديكوريه مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطي بالزهور.

كما وجه المحافظ باستكمال وضع بلاط الانترلوك على الأرصفة، ودهان البلدورات بجوار المرسي النيلي المخصص لقصر، مع البدء بتخطيط الشوارع وبالتنسيق مع اداره المرور ومديريه الطرق.

وخلال الجوله تفقد شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة للوقوف على حالة النظافة بهما ورفع الإشغالات والاطمئنان على السيولة المرورية للسيارات، حيث لاحظ افتراش الباعه بالشارع العام أمام مركز صحه الاسره بعثمان.

وعل ىالفور وجه المحافظ برفع جميع الإشغالات ومصادره الموازين وشماسي مع تحرير محاضر لهم، كما تم رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية المتواجدة بهذا النطاق، فضلا عن القيام برفع كل ما يشغل حرم الطريق العام من حواجز حديدية وكتل خرسانية وبراميل، بالإضافة إلى ازالة الأرصفة العشوائية المتواجدة أمام المحال التجارية، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

وشدد «الهجان»، على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

وخلال الجوله وجه المحافظ برفع الاتربه والرتش الناتج عن اعمال التطوير بشارع ترعه الاسماعيليه من امام مستشفي الناس، كما تابع المحافظ ازاله 82 حاله كمرحلة ثالثه للمباني المتعارضة مع اعمال توسعه الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمه، مشددا بسرعه الإنتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات كما وجه المحافظ بزياده عدد المعدات وعربات النقل لازاله مخلفات هدم المباني أولا بأول.

واختتم المحافظ الجوله بالمرور على محور العصار وشارع 15مايو بحي شرق شبرا الخيمة حيث تم تجميل اسفل كوبري المشاه بشارع 15مايو ووجه بدهان الكوبري بالكامل مع المتابعه المستمره وانتظام سير منظومه النظافه والحفاظ على مظهرها الحضاري.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمه.