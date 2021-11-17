مسؤولون بطالبان: مقتل شخص وإصابة 6 في انفجاران بالعاصمة الأفغانية كابول

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قال مسؤولون من حركة طالبان وسكان إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية، كابول، الأربعاء، مما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ما لا يقل عن ستة.

وذكر قاري سعيد خوستي المتحدث باسم وزارة الداخلية في تغريدة على «تويتر» أن سيارة ملغومة انفجرت في منطقة داست برشي، ذات الأغلبية الشيعية في غرب كابول، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ستة.

ولا يوجد تأكيد بشأن عدد الضحايا، وقال مسؤول من طالبان طلب عدم ذكر هويته أن سبعة قتلوا وتسعة أصيبوا.

وذكر أحد السكان المحليين أن انفجارًا ثانيًا وقع في منطقة كارتي 3 القريبة. وقال مسؤول من طالبان إن قوات الأمن لا تزال تجمع معلومات.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محطمة مشتعلة.

يأتي الانفجاران بعد سلسلة تفجيرات شهدتها كابول في الأيام الماضية شملت استهداف مناطق شيعية في غرب المدينة عدة مرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن متشددي الدولة الإسلامية أعلنوا مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات على أهداف شيعية منها مساجد.