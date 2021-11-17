أخبار عاجلة

مقاتلتان فرنسيتان تحلقان فوق العاصمة الكرواتية -
ضبط عدد من تجار السلاح والمخدرات -
الكاف يكشف عن مستجدات دوري السوبر الأفريقي وكأس الأمم -
بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي: تخريج 40 متدربا في الدورة الثانية على الفندقة بسوهاج -
كأس العرب .. قطر تحظى بالتنظيم الثاني وتشارك السعودية والكويت في الرقم القياسي -
كأس العرب .. الأردن تحمل رقمًا قياسيًا فريدًا قبل انطلاق نسخة قطر 2021 -
عالم بالأوقاف يعطي روشتة علاج القلب المنحرف -
ثقافة المنيا تقدم يوم ثقافي فني لطلاب مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات أبوقرقاص -
محافظ مطروح: إقامة مهرجان للتمور في واحة سيوة يناير المقبل -
رئيس أساقفة الاسكندرية: موكب طريق الكباش حدث استثنائي يعكس فخرًا قوميًا (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استبعاد أسامة فيصل.. خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

Print
استبعاد أسامة فيصل.. خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا استبعاد أسامة فيصل.. خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

إختار خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء، إستعدادا لمواجهة فريق سيراميكا ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في الثامنة مساء غداً الخميس، على المقاولون العرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد السعدني ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: احمد ياسين وأمير مدحت ومحمد دبش وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو.

خط الوسط: محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبدالرحمن لعبه وأحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد هلال وشادي رضوان ومحمد بسيوني ومحمود قاعود وموسي دياوارا وأحمد ياسر.

خط الهجوم: فادي فريد.

وشهدت القائمة عودة محمد دبش بعد إكتمال الجاهزية الفنية والبدنية للاعب الذي غاب عن مباراتي الأهلي والإسماعيلي بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة طلائع الجيش، وشهدت أيضاً غياب أسامة فيصل للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويأتي فريق البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد ستة نقاط جمعها بالفوز في المباراة الأولي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة وفوز على الإسماعيلي في الجولة الثالثة بهدف للاشيء .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة