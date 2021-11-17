استبعاد أسامة فيصل.. خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

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إختار خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء، إستعدادا لمواجهة فريق سيراميكا ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في الثامنة مساء غداً الخميس، على ستاد المقاولون العرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد السعدني ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: احمد ياسين وأمير مدحت ومحمد دبش وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو.

خط الوسط: محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبدالرحمن لعبه وأحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد هلال وشادي رضوان ومحمد بسيوني ومحمود قاعود وموسي دياوارا وأحمد ياسر.

خط الهجوم: فادي فريد.

وشهدت القائمة عودة محمد دبش بعد إكتمال الجاهزية الفنية والبدنية للاعب الذي غاب عن مباراتي الأهلي والإسماعيلي بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة طلائع الجيش، وشهدت أيضاً غياب أسامة فيصل للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويأتي فريق البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد ستة نقاط جمعها بالفوز في المباراة الأولي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة وفوز على الإسماعيلي في الجولة الثالثة بهدف للاشيء .