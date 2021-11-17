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لأول مرة.. نتفليكس تكشف البوستر الرسمي للجزء الأخير من «البروفيسور»

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لأول مرة.. نتفليكس تكشف البوستر الرسمي للجزء الأخير من «البروفيسور» لأول مرة.. نتفليكس تكشف البوستر الرسمي للجزء الأخير من «البروفيسور»

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كشفت منصة نتفليكس العالمية عن البوستر الرسمي لمسلسل «لا كازا ده بابل» والذي ستبدأ عرض أولي حلقاته يوم 3 ديسمبر المقبل والذي يعتبر الجزء الأخير في الملحمة الأشهر عالميًا.

وكتبت نتفليكس عبر البوستر الرسمي للمسلسل «كيف تخلق نهاية ملحمية، وأصدرت الشبكة بيان صحفي منذ قليل جاء كالتالي:»يتساءل Jaime Lorente «كيف يمكنك إنهاء مسلسلاً بمثل هذه الضخامة؟»، بينما تعترف Úrsula Corberó عن مدى رغبتها في العودة».

مسلسل البروفيسور هو أحد أكثر المسلسلات غير الناطقة بالإنجليزية شعبية على نتفليكس، وكما أعلن بالأمس على Top10.Netflix.com، فإن الأجزاء ٣، ٤، و٥ تحتل مكانة متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى.

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