أخبار عاجلة

طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات -
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة -
مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر -
«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم استروكس فى السلام -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين -
كأس العرب .. سجل المُتوجين باللقب «العراق بالرقم القياسي» -
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير تعليم جدة يتابع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

Print
وسط تطبيق للإجراءات والاحترازات الصحية وانضباطية عالية

مدير تعليم جدة يتابع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

تابع المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي أداها طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية حضوريًا.

وشهد اليوم الأول بداية موفقة للاختبارات، وانضباطية عالية في كافة المدارس، وفق التقارير الميدانية، وسط تطبيق للإجراءات والاحترازات الصحية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة الملائمة لأدائهم اختباراتهم بيسر واطمئنان.

وقدم المدير العام للتعليم بجدة الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم المبذولة والمضاعفة في موسم الاختبارات، مثمناً جهود المشرفين والمشرفات وحرصهم المستمر على الإنجاز والدقة في أعمالهم، مقدماً كذلك الشكر لأسر الطلاب والطالبات على حرصهم ومتابعتهم وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم ليؤدوا الاختبارات في بيئة ملائمة، وكذلك متابعتهم وتواصلهم الفاعل مع المدرسة لإنجاح العملية التعليمية.

وشهدت مدارس تعليم جدة في اليوم الأول للاختبارات جولات ميدانية لمساعدي المدير العام للتعليم والقيادات التعليمية ومديري ومديرات مكاتب التعليم "بنين وبنات"، إلى جانب الزيارات الإشرافية لأكثر من 1500 مشرف ومشرفة؛ للوقوف بشكل مباشر على سير الاختبارات، ومتابعة أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الدعم الفني لمديري ومديرات المدارس ‎والمعلمين والمعلمات وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.

مدير تعليم جدة يتابع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار