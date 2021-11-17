أخبار عاجلة

طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات -
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة -
مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر -
«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم استروكس فى السلام -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين -
كأس العرب .. سجل المُتوجين باللقب «العراق بالرقم القياسي» -
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطائف.. أكثر من 110 آلاف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

Print
من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. ووسط تطبيق للإجراءات الاحترازية

الطائف.. أكثر من 110 آلاف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

أدى أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، اختباراتهم اليوم الأربعاء لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1443هـ، وسط منظومة متكاملة بين الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من ، بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، ومساعديه وقيادات الإدارة.

وأكد "اللهيبي" جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، واكتمال تشكيل لجان الرصد والمتابعة واستخراج النتائج، ولجنة الاختبارات بالمدرسة من خلال مديري ومديرات المدارس.

وأضاف أنه جرى التأكيد على المدارس لتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام، لافتًا الانتباه إلى أهمية مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، ومتابعتهم الاختبارات أولًا بأول وفق خطةٍ مُعدة، والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

ودعا "اللهيبي" مديري المدارس إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس حضورياً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث "اللهيبي" الطلاب والطالبات إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وحفظها بعد أداء كل اختبار، ولاسيما أن بعضها مستمرة معهم خلال الفصل الدراسي المقبل.

الطائف.. أكثر من 110 آلاف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

الطائف.. أكثر من 110 آلاف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

الطائف.. أكثر من 110 آلاف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا