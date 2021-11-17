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جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي

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جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي

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نظمت أسرة ترحال المركزية بالتعاون مع أسرة وان تيم المركزية حفل غنائي شعري للشاعرة أميرة البيلي وفرقتها، مشاركة كورال كلية الاداب.

وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية ورائد أسرة ترحال المركزية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة راشد محمد عصام مدير عام الإدارة، بمجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

أكد الدكتور ممدوح مهدى أن الأنشطة الطلابية هي أحد أولويات جامعة حلوان لما لها من فوائد كبيرة على الطلاب في التعارف والتواصل واستغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم وتبادل الثقافات المختلفة والمشاركة الإيجابية الفعالة.

وقد لاقى الحفل إقبال طلابي واسع وتفاعل كبير من الطلاب، على مجموعة الأشعار التي قدمتها الشاعرة أميرة البيلي، ومجموعة الأغاني الوطنية والتراثية والشبابية المقدمة من كورال كلية الآداب، وقد أشاد الطلاب باهتمام جامعتهم البالغ بالأنشطة التي تزيد ولائهم لجامعتهم.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور ممدوح مهدي درع جامعة حلوان للشاعرة اميرة البيلي.

المصرى اليوم

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