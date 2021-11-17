أخبار عاجلة

طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات -
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة -
مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر -
«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم استروكس فى السلام -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين -
كأس العرب .. سجل المُتوجين باللقب «العراق بالرقم القياسي» -
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طعنه بسكين فى رقبته.. مقتل عامل على يد عاطل بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية

Print
طعنه بسكين فى رقبته.. مقتل عامل على يد عاطل بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية طعنه بسكين فى رقبته.. مقتل عامل على يد عاطل بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عامل مقتله على يد عاطل، سدد له طعنة نافذة بسكين بالرقبة فأرداه قتيلا، أمام منزله بمنطقة الجمرك غرب الاسكندرية وفر المتهم هاربا.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بشارع الموازينى دائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المجنى عليه عامل بمصنع كارتون، والمتهم عاطل بسبب سابقة وجود خلافات بينهم. وعلى اثر ذلك سدد المتهم للمجنى عليه طعنة نافذة بالرقبة من سكين كانت بحوزته ما ادى لاصابته بإصابة بالغة وتوفى قبل نقله إلى المستشفى ولاذ المتهم بالفرار.

وبمناظرة الجثة تبين اصابتها بطعنة نافذة بالرقبة لها فتحتى دخول وخروج.

تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى ضبط المتهم الهارب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عدد من تجار السلاح والمخدرات

ضبط عدد من تجار السلاح والمخدرات

الكاف يكشف عن مستجدات دوري السوبر الأفريقي وكأس الأمم

الكاف يكشف عن مستجدات دوري السوبر الأفريقي وكأس الأمم

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي: تخريج 40 متدربا في الدورة الثانية على الفندقة بسوهاج

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي: تخريج 40 متدربا في الدورة الثانية على الفندقة بسوهاج

كأس العرب .. قطر تحظى بالتنظيم الثاني وتشارك السعودية والكويت في الرقم القياسي

كأس العرب .. قطر تحظى بالتنظيم الثاني وتشارك السعودية والكويت في الرقم القياسي