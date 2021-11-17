طعنه بسكين فى رقبته.. مقتل عامل على يد عاطل بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية

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لقى عامل مقتله على يد عاطل، سدد له طعنة نافذة بسكين بالرقبة فأرداه قتيلا، أمام منزله بمنطقة الجمرك غرب الاسكندرية وفر المتهم هاربا.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بشارع الموازينى دائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المجنى عليه عامل بمصنع كارتون، والمتهم عاطل بسبب سابقة وجود خلافات بينهم. وعلى اثر ذلك سدد المتهم للمجنى عليه طعنة نافذة بالرقبة من سكين كانت بحوزته ما ادى لاصابته بإصابة بالغة وتوفى قبل نقله إلى المستشفى ولاذ المتهم بالفرار.

وبمناظرة الجثة تبين اصابتها بطعنة نافذة بالرقبة لها فتحتى دخول وخروج.

تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى ضبط المتهم الهارب.