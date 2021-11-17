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أكاديمية للطيران توقع عقدين جديدين مع شركة هندية وسودانية

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أكاديمية مصر للطيران توقع عقدين جديدين مع شركة هندية وسودانية أكاديمية للطيران توقع عقدين جديدين مع شركة هندية وسودانية

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على هامش مشاركة الشركة الوطنية للطيران في فعاليات معرض دبي الدولى للطيران 2021، ومن منطلق حرص شركات مصرللطيران على توسعة قاعدة العملاء، شهد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران توقيع عقد تدريب بين كل من أكاديمية مصرللطيران للتدريب وشركة BIRDMAN AVIATION INDIA. وقام بالتوقيع الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، ومن الجانب الهندى Mridul Gujral رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية.

وأعرب رئيس الشركة الهندية عن سعادته بهذا العقد وأكد أن هذا التعاون بين مصرللطيران وشركة BIRDMAN AVIATION INDIA هو امتداد لمصرللطيران بالهند حيث سيساعد على زيادة حجم الأعمال من خلال التوسع في تدريب طياري الطرازات المختلفة ولن يكون قاصرا على طراز بعينه وأثني على الخدمات المقدمة بالأكاديمية من حسن الإستقبال والمستوي المتميز للخدمات التدريبية المتنوعة .

ويهدف العقد إلى الإنتشار وتقديم خدمات الأكاديمية للمتدربين الأفراد والشركات من السوق الهندي من خلال تدريب الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلي لطرازات البوينج B737-800 والبوينج B777 والايرباص A320 .

وفي إطار التوسع في السوق الإفريقي، قامت أكاديمية مصرللطيران للتدريب أيضا في معرض دبي للطيران بتوقيع عقد مع شركة تاركو السودانية للطيران، وقام بالتوقيع الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب والمهندس عزالدين احمد حسن مدير عام الصيانة بشركة تاركو السودانية.

وصرح المهندس عزالدين «أن اختيارنا للتعاقد مع أكاديمية مصرللطيران للتدريب لما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال بالإضافة إلى الروابط التاريخية بين البلدين في مجال الطيران المدني».

وتهدف هذة الاتفاقية إلى تدريب أطقم الطيارين على طراز البوينج B737-800، وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية والمهندسين.

المصرى اليوم

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