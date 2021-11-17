أول بيان لسيف الإسلام القذافي بعد ترشحه للانتخابات الليبية (تفاصيل)

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في أول تصريح إعلامي له عقب ترشحه للانتخابات الليبية، وجه سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والمرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، رسالة إلى الليبيين.

وفي بيان له اليوم الأربعاء، دعا القذافي الابن، من لقبهم بـ «المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع» إلىر استلام بطاقاتهم الانتخابية.

وأضاف سيف الإسلام القذافي أنه لن يتمكن أحد من التصويت أو المشاركة بدون هذه البطاقات قائلًا: «بطاقاتكم الانتخابية هي جواز عبوركم لصناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، وتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة، للنهوض ببلادنا وإعادة تأهيلها وإعمارها، وإعادتها لمكانتها الأولى بين الدول».

ودعا سيف الإسلام القذافي إلى ما أسماه «تحقيق حلم إنقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى واستعادة الاستقرار والسلام والازدهار والتعايش الأخوي والوئام المجتمعي«.

قدم سيف الإسلام القذافي، الأحد الماضي، أوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حيث يتطلع أنصار النظام السابق لعودته إلى السلطة، لا سيما وأن جانبا من الشارع الليبي يشعر بخيبة أمل نتيجة غياب الاستقرار وانقسام البلاد.