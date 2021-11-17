مسلحون يقتلون 25 شخصا على الأقل في جنوب غرب النيجر

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قال مسؤولون، الأربعاء، إن مسلحين مجهولين قتلوا 25 شخصا على الأقل في جنوب غرب النيجر، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات دامية على امتداد حدود البلاد المشتركة مع مالي.

وأوضح أتواني أبيتاني، رئيس بلدية تيليا الواقعة بمنطقة تاهوا، أن مهاجمين على دراجات نارية اقتحموا معسكرا لقوة دفاع مدني محلية قرب قرية بكورات المجاورة أمس الثلاثاء.

وأضاف أن قتالا بالأسلحة النارية استمر بضع ساعات قبل وصول قوات الأمن النيجرية وتصديها للمهاجمين. وقال مسؤول أمني إن واحدا فقط من قوة الدفاع المدني نجا.

وقال أبيتاني: «إنهم إرهابيون جاءوا من الخارج وهناك الكثير منهم... وقعت وفيات بين الإرهابيين واحترق دراجات نارية».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الثلاثاء.

كانت جماعة محلية تدين بالولاء لتنظيم «داعش» قد قتلت مئات في مجتمعات ريفية قرب الحدود مع مالي هذا العام.