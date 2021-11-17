رئيس جامعه كفر الشيخ ونائب المحافظ يفتتحان المؤتمر العلمي للطب البيطري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمي السادس، تحت عنوان «الطب البيطري وتحديات القرن الواحد والعشرين»والذي تنظمه كلية الطب البيطري بالجامعة في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الحالي ويعقد برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور محمد عاطف هلال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام المؤتمر الدكتور محمود موسى إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور نشأت عبدالباري نقيب الأطباء البيطريين بكفرالشيخ والدكتور محمد بشار وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ والدكتور محمد الجوهري مدير معهد بحوث صحة الحيوان بكفرالشيخ وعدد من الشركات .

ورحب «دسوقي» بالحضور في رحاب جامعة كفرالشيخ، مقدما الشكر لكل من شارك في إعداد وإنجاح المؤتمر، وقال أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يحظى باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالى والبحث العلمى التي شهدت تطورًا ملحوظًا في نشر ثقافة العلوم والابتكار .

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمى التطبيقى في مجال الطب البيطرى وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية الوافدة والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل وتحسين الاقتصاد القومى من خلال استخدام نتائج البحث العلمى لحل المشكلات المحلية .

وقال رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة حريصة على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي من خلال تحديث برامج الدراسة بما يتواكب مع التطورات العالمية لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمي وليس مجرد جامعة مانحة للشهادات الدراسية فقط .

وأعرب نائب محافظ كفرالشيخ عن إعتزازه بوجوده في رحاب جامعة كفرالشيخ موجها الشكر والتقدير إلى قيادات الجامعة، وقال أن المؤتمر يفتح آفاقاً جديدة لخريجي كلية الطب البيطري نحو الانفتاح على سوق العمل والبحث العلمي، مؤكداً أن من حق طلاب الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ أن يعتزوا ويفخروا بجامعتهم العريقة التي أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية خصوصا في ظل اهتمامها بالارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

وقال الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم عميد الكلية أن أهم محاور المؤتمر، تضمنت الاستراتيجيات الحديثة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في ظل جائحة كورونا، والتقنيات الحديثة في البحوث البيطرية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كما يناقش المؤتمر عدد 32 ورقة بحثية و4 محاضرات علمية في التخصصات المختلفة.

وأضاف عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ أن المؤتمر تضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء- اللقاحات- مستلزمات العيادات البيطرية والتجهيزات المعملية والمزارع .