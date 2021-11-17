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بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية

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بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية

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وقع بنك ناصر الإجتماعي بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، اليوم الأربعاء، حيث قام بالتوقيع محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ويهدف البروتوكول إلى تقديم الخدمات المصرفية للسادة اعضاء النقابة من خلال فروع البنك المختلفة والبالغ عددها 106 فرع المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.

يأتي ذلك انطلاقا من دور بنك ناصر الإجتماعي والتزامه المجتمعي وتقديره ودعمه للفن ولنقابة المهن التمثيلية باعتبارها اكبر تجمع مهني لمبدعين وكمنارة للفن والإبداع ومن منطلق حرص البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك في تعزيز ودعم الشأن الثقافي والفني في مصر من خلال توفير سبل المعيشة الكريمة للمبدعين وأسرهم، بما يساعد في تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر مما يساعدها على تأدية رسالتها النبيلة في المجتمع، تم

وعن تفاصيل البروتوكول اوضح عشماوي أنه سيتم اتاحة جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لاعضاء النقابة حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع كافة احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو تمويلات نقدية تحت مسمي «حاضر» بشروط ميسرة وتمويلات شراء السيارات بالاضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة تمويل مستور بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل السيدة المصرية القادرة على العمل وذك بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل وسوف يحدد العائد وفق العائد المميز المعمول بالبنك وقت تقديم طلب منح التمويل على ان يتم تقديم خطاب معتمد يفيد بان العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب موضحا ان مدة التقسيط 84 شهرا كحد اقصى في التمويلات النقدية و90شهرا في حالة تمويل شراء السيارة وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد هذا بالإضافة إلى منح السادة اعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية.

المصرى اليوم

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