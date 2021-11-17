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انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية

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انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية
بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة

انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية

تنطلق غدًا "الخميس" أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية .

وستقام منافسات البطولة على جولتين؛ الأولى من 18 وحتى 20 من "نوفمبر" الجاري، فيما الجولة الثانية من 25 وحتى 27 من الشهر ذاته؛ حيث يقام 32 شوطًا "في كل جولة 16 شوطًا"، يتضمنها في كل جولة شوط للجونيور والينق، إضافة لقيام الاتحاد السعودي للفروسية بإضافة بطولة نجمة واحدة لمنح الفرصة لأكثر عدد من الفرسان للمشاركة.

وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية تسجيل أكثر من 180 جوادًا؛ حيث اعتمد اليوم "الأربعاء" الجياد المشاركة عقب إجراء الفحوصات الطبية.

يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية قد طرح الاثنين الماضي تذاكر الجولتين؛ حيث لن يقتصر الحدث على التنافس في الفروسية، بل ستكون هناك مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة، وستكون هناك منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى أشهى وأرقى المطاعم. رابط شراء التذاكر: https://e-ticket.app/o/169

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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