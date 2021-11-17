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بالصور.. مؤسسة محمد بن فهد وأمانة الشرقية يطلقان فعالية "الشرقية أجمل"

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بمشاركة ١٢٦ متطوعًا ومتطوعة

بالصور.. مؤسسة محمد بن فهد وأمانة الشرقية يطلقان فعالية

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية وأمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، أمس الثلاثاء؛ فعالية "الشرقية أجمل" ضمن مبادرة الأمانة "شرقية خضراء" التي تهدف إلى زراعة 150 شجرة من نوع النيم والبنسيانا، في شاطئ نصف القمر، للمحافظة على المظهر العام للمنطقة والارتقاء المستمر بالمرافق العامة وتعزيز وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، وقد شارك بزراعة الأشجار ١٢٦ متطوعًا ومتطوعة من جامعة الأمير محمد بن فهد، على مدى يومين.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية حرصها على رفع المشاركة المجتمعية مع كافة الجهات، لإطلاق المبادرات التي تخدم المنطقة، لاسيما في مجال الزراعة والتجميل ومواجهة التصحر، والتي تضاف إلى مبادرة الأمانة "شرقية خضراء"، وسعيها الدائم إلى زيادة مساحة الرقعة الخضراء بالمنطقة بالشراكة مع كافة أفراد المجتمع.

من جهتها أشارت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية إلى سعيها في الإسهام في جودة الحياة، وإطلاقها مبادرات مجتمعية مع أمانة المنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة الشرقية ومواجهة التصحر، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

بالصور.. مؤسسة محمد بن فهد وأمانة الشرقية يطلقان فعالية

بالصور.. مؤسسة محمد بن فهد وأمانة الشرقية يطلقان فعالية

بالصور.. مؤسسة محمد بن فهد وأمانة الشرقية يطلقان فعالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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