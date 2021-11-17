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على مدار 152 عامًا.. قناة السويس تشهد عبور 1.4 مليون سفينة بحمولات صافية 31.1 مليار طن

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على مدار 152 عامًا.. قناة السويس تشهد عبور 1.4 مليون سفينة بحمولات صافية 31.1 مليار طن على مدار 152 عامًا.. قناة السويس تشهد عبور 1.4 مليون سفينة بحمولات صافية 31.1 مليار طن

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صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، بأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869 وحتى يومنا هذا عبور قرابة 1.4 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31.1 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 24.8 مليار طن بين الشرق والغرب، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 152 عامًا ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وطوال ما يزيد عن قرن ونصف قرن من الزمان تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تبلغ 148.1 مليار دولار، وتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

الفريق أسامة ربيع:"قناة السويس تشهد عبور 1.4 مليون سفينة بإجمالي حمولات صافية 31.1 مليار طن على مدار 152 عامًا"

المصرى اليوم

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