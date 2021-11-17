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البرازيل والأرجنتين.. مهارات لا تنتهي ()

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البرازيل والأرجنتين.. مهارات لا تنتهي (فيديو) البرازيل والأرجنتين.. مهارات لا تنتهي ()

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تعادلت البرازيل والأرجنتين سلبيًا أمس، في مباراة مليئة بالمهارات والإثارة، وذلك في إطار الجولة 14 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وانتزع السليساو تعادلًا ثمينًا من التانجو وذلك بعد تأهلهم رسميًا لكأس العالم، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة فارقًا عن الأرجنتبين ب 6 نقاط التي تحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وبتعادل تشيلي أمام الأكوادور، حسمت الأرجنتين صعودها إلى رسميًا، ولم يخسر منتخب التانجو 27 مباراة على مدار سنتين.

ويتسم «كلاسيكو أمريكا الجنوبية» بأستعراض المهارات دائمًا، في اللقاءات الودية والرسمية، وتعتبر البلدين هم الأكثر إنتاجًا للمواهب على مستوى العالم، فخرج علينا الأسطورة البرازيلية بيليه، أمام الأسطورة الأرجنتيني مارادونا.

وتوالت المواهب في الجيل الحالي فأصبح ميسي أمام نيمار، وننتظر في المستقبل خروج مواهب جديدة بالتأكيد.

الهداف التاريخي للبرازيل في مواجهات الفريقين هو بيليه برصيد 8 أهداف، أما في الأرجنتين هو اللاعب بالدونيدو برصيد 7 أهداف، بينما أحرز ميسي 5 أهداف فقط في شباك البرازيل.

ونستعرض معًا أهم مهارات السليساو والتانجو في مباراة أمس

1- دي ماريا أمام فينيسيوس

2- فينيسيوس أمام مولينا

المصرى اليوم

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