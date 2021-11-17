أخبار عاجلة

طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات -
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة -
مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر -
«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم استروكس فى السلام -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين -
كأس العرب .. سجل المُتوجين باللقب «العراق بالرقم القياسي» -
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا وأعضاء البنك الدولي يتابعون أعمال ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة

Print
محافظ قنا وأعضاء البنك الدولي يتابعون أعمال ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة محافظ قنا وأعضاء البنك الدولي يتابعون أعمال ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وستيفان كوبرل، مدير الاستراتيجيات والعمليات بالبنك الدولي، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية «مياه، الصرف الصحي، الحماية المدنية، الكهرباء، الاتصالات ،الغاز الطبيعي»، بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو نجع حمادي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد ، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر، اليمن وجيبوتي وبوباكارسيد باري، ممثل جيبوتي المقيم وجانيت آلمان، مدير أول العمليات والدكتور شريف حمدي، مدير أول العمليات وحنزادا عبودوه، مساعد تنفيذي أول وحازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج بمصر ومحمد ندي، أخصائي التنمية الحضرية وسلمی رسم، مستشار تطوير القطاع الخاص والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا .

البنك الدولى فى قنا

استمع محافظ قنا وأعضاء البنك الدولي إلى شرح تفصيلي لتنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والذي يشمل تنفيذ ٣٧ كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة ٥ الآف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ٧ كم وقطر ٤٠٠ ملم، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، بالإضافة إلى صرف صحي بطول ١٧ كم، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول ١٢٠ كم، والجهد المنخفض بطول ٦٠ كم، وإنشاء شبكة اتصالات بطول ٨٥ كم، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعى خارجية بضغط ٧ بار وطول ٢٥ كم، وشبكة غاز طبيعى داخلية بضغط ٤ بار وطول ١١ كم ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة ٣٠ الف م٣.

البنك الدولى فى قنا

كما استعرضوا الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهوّ، الذي يستهدف تنفيذ ٦٠ كم شبكات مياه، وخزان مياه بسعة ١٠ الآف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم، بالإضافة إلى خزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم، كما يشمل المشروع إنشاء شبكة صرف صحي بطول ٣١ كم، وشبكة الاتصالات بطول ٨٥ كم وشبكة الغاز الطبيعي الخارجية بضغط ٧ بار وطول ٧ كم، والشبكة الداخلية بضغط ٤ بار وطول ٢٥ كم، ورصف الطرق البينية.

البنك الدولى فى قنا

وقدم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حوالي 3 مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في كلاحين قفط وهو بنجع حمادي لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين، من أجل زيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

يذكر أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي حيث بلغ إجمالي عدد المصانع 285 مصنع منها 79 مصنع منتج و157 مصنع في مرحلة الإنشاء و49 مصنع في مرحلة استخراج التراخيص بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار 969 مليون جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير

مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير

مصرع شاب أسفل عجرت سيارة بالمرج

مصرع شاب أسفل عجرت سيارة بالمرج

«القوى العاملة» تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم في حادث انهيار أعمال إنشائية بالأردن

«القوى العاملة» تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم في حادث انهيار أعمال إنشائية بالأردن

وزير الإسكان: 19 ديسمبر بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان: 19 ديسمبر بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة