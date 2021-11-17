محافظ قنا وأعضاء البنك الدولي يتابعون أعمال ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وستيفان كوبرل، مدير الاستراتيجيات والعمليات بالبنك الدولي، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية «مياه، الصرف الصحي، الحماية المدنية، الكهرباء، الاتصالات ،الغاز الطبيعي»، بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو نجع حمادي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر، اليمن وجيبوتي وبوباكارسيد باري، ممثل جيبوتي المقيم وجانيت آلمان، مدير أول العمليات والدكتور شريف حمدي، مدير أول العمليات وحنزادا عبودوه، مساعد تنفيذي أول وحازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج بمصر ومحمد ندي، أخصائي التنمية الحضرية وسلمی رسم، مستشار تطوير القطاع الخاص والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا .

البنك الدولى فى قنا

استمع محافظ قنا وأعضاء البنك الدولي إلى شرح تفصيلي لتنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والذي يشمل تنفيذ ٣٧ كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة ٥ الآف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ٧ كم وقطر ٤٠٠ ملم، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، بالإضافة إلى شبكة صرف صحي بطول ١٧ كم، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول ١٢٠ كم، والجهد المنخفض بطول ٦٠ كم، وإنشاء شبكة اتصالات بطول ٨٥ كم، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعى خارجية بضغط ٧ بار وطول ٢٥ كم، وشبكة غاز طبيعى داخلية بضغط ٤ بار وطول ١١ كم ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة ٣٠ الف م٣.

البنك الدولى فى قنا

كما استعرضوا الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهوّ، الذي يستهدف تنفيذ ٦٠ كم شبكات مياه، وخزان مياه بسعة ١٠ الآف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم، بالإضافة إلى خزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم، كما يشمل المشروع إنشاء شبكة صرف صحي بطول ٣١ كم، وشبكة الاتصالات بطول ٨٥ كم وشبكة الغاز الطبيعي الخارجية بضغط ٧ بار وطول ٧ كم، والشبكة الداخلية بضغط ٤ بار وطول ٢٥ كم، ورصف الطرق البينية.

البنك الدولى فى قنا

وقدم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حوالي 3 مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في كلاحين قفط وهو بنجع حمادي لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين، من أجل زيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

يذكر أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي حيث بلغ إجمالي عدد المصانع 285 مصنع منها 79 مصنع منتج و157 مصنع في مرحلة الإنشاء و49 مصنع في مرحلة استخراج التراخيص بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار 969 مليون جنيه.