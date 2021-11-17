أخبار عاجلة

طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات -
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة -
مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر -
«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم استروكس فى السلام -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين -
كأس العرب .. سجل المُتوجين باللقب «العراق بالرقم القياسي» -
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أحمد مكي يكشف عن «طبنجة» للمرة الأولى

Print
أحمد مكي يكشف عن «طبنجة» للمرة الأولى أحمد مكي يكشف عن «طبنجة» للمرة الأولى

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان أحمد مكي صورة تجمعه بحيوانه الأليف والذي يحمل اسم «طبنجة».

وقال عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «أنا وطبنجة بندحرج التماسي.. حب غير مشروط وطاقة إيجابية».

وظهر في الصورة وهو يلهو مع الكلب وكلاهما داخل السيارة.

كان أحدث ظهور للفنان أحمد مكي، قبل أيام، حيث شارك بصورة من داخل «غية» حمام ويمسك بفرخ حمام ويداعبه وعلّق أحمد مكي: «جمعة مباركة».

ويعرف الفنان أحمد مكي بحبه للحمام والحيوانات، وتحدث أكثر من مرة منذ سنوات عن حبه لتربية الحمام منذ الطفولة.

قدّم الفنان في شهر رمضان الماضي مسلسل «الاختيار 2» بالتعاون مع كريم عبدالعزيز، وهو آخر أعماله الفنية.

وجسد شخصية ضابط الأمن والعمل الدرامي سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

واستعان الفنان أحمد مكي بكلب بوليسي يملكه في المسلسل وكان بصحبته في كواليس العمل الدرامي وشارك بالصورة عبر «انستجرام».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة

سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة

مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر

مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر

«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان

«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان