أحمد مكي يكشف عن «طبنجة» للمرة الأولى

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كشف الفنان أحمد مكي صورة تجمعه بحيوانه الأليف والذي يحمل اسم «طبنجة».

وقال عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «أنا وطبنجة بندحرج التماسي.. حب غير مشروط وطاقة إيجابية».

وظهر في الصورة وهو يلهو مع الكلب وكلاهما داخل السيارة.

كان أحدث ظهور للفنان أحمد مكي، قبل أيام، حيث شارك بصورة من داخل «غية» حمام ويمسك بفرخ حمام ويداعبه وعلّق أحمد مكي: «جمعة مباركة».

ويعرف الفنان أحمد مكي بحبه للحمام والحيوانات، وتحدث أكثر من مرة منذ سنوات عن حبه لتربية الحمام منذ الطفولة.

قدّم الفنان في شهر رمضان الماضي مسلسل «الاختيار 2» بالتعاون مع كريم عبدالعزيز، وهو آخر أعماله الفنية.

وجسد شخصية ضابط الأمن والعمل الدرامي سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

واستعان الفنان أحمد مكي بكلب بوليسي يملكه في المسلسل وكان بصحبته في كواليس العمل الدرامي وشارك بالصورة عبر «انستجرام».