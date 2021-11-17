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ديوان المظالم: خفض مدد الفصل القضائية إلى 198 يوما

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ديوان المظالم: خفض مدد الفصل القضائية إلى 198 يوما ديوان المظالم: خفض مدد الفصل القضائية إلى 198 يوما
أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف تحقيق رفع المنجزات وخفض مدد الفصل القضائية، مشيرًا إلى أن متوسط مدة الفصل وصل في عموم محاكم الديوان إلى 198 يوما، مقارنة بـ 427 يوما في سنة الأساس.

وتحدث في محاضرة ألقاها بجامعة الملك عبدالعزيز أدارها سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد اليوم، بعنوان "ديوان المظالم سيرة وعطاء" عن مراحل نشأة القضاء الإداري في المملكة، ومنجزات ديوان المظالم الإدارية المرتبطة بالهيكل التنظيمي، والخطة الإستراتيجية، وإجراءات العمل، والتحول التقني والإداري، إضافة للتعاون المحلي والدولي، والمنجز في تنمية رأس المال البشري من خلال التعيينات وتقديم البرامج التدريبية والمتنوعة، واستقطاب الكفاءات المؤهلة، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وتطرق إلى التحول القضائي التقني بعد إطلاق منصة رقمية يتم العمل فيها في الدعوى منذ تقديمها إلى أرشفتها بشكل إلكتروني ورقمي بالكامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة، إلى جانب التطرق للمنجز في نشر الوعي القضائي والقانوني وفي شأن المحاكم من بناء وافتتاح محاكم إدارية في المحافظات.


الوطن السعودية

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