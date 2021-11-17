أخبار عاجلة

طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات -
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة -
مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر -
«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم استروكس فى السلام -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين -
كأس العرب .. سجل المُتوجين باللقب «العراق بالرقم القياسي» -
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. طلاب تربة يؤدون الاختبارات حضورياً وسط إجراءات احترازية

Print
‏مدير مكتب التعليم يتفقد سير العمل ميدانياً وينوه بالجاهزية التامة للمدارس

شاهد.. طلاب تربة يؤدون الاختبارات حضورياً وسط إجراءات احترازية

أدى طلاب مدارس محافظة تربة والمدارس التابعة لها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط أجواء تسودها الطمأنينة مع بدء الاختبارات الحضورية للمرحلة المتوسطة والثانوية وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ حيث عملت المدارس على تهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

‏ووقف مدير مكتب التعليم بتربة سعود بن محمد البقمي، على سير الاختبارات، واطمأن على انتظام الطلاب وتهيئة الأجواء الملائمة لهم، واطلع كذلك على لجان الاختبارات وأعمالها ومهامها ومدى جاهزية مدارس المحافظة، لتستمر بعدها المتابعة الميدانية وعبر الهاتف للاطلاع على تقارير المشرفين والمشرفات في مدارس المحافظة.

ونوه "البقمي" بالجهود المبذولة من مدراء ومديرات المدارس لتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوسهم الطلاب والطالبات ليؤدوا الاختبارات ويحققوا أفضل النتائج.

شاهد.. طلاب تربة يؤدون الاختبارات حضورياً وسط إجراءات احترازية

شاهد.. طلاب تربة يؤدون الاختبارات حضورياً وسط إجراءات احترازية

شاهد.. طلاب تربة يؤدون الاختبارات حضورياً وسط إجراءات احترازية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار