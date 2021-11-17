أخبار عاجلة

طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات -
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة -
مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر -
«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم استروكس فى السلام -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين -
كأس العرب .. سجل المُتوجين باللقب «العراق بالرقم القياسي» -
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البطولة تستمر لـ5 أيام.. أخضر المبارزة يشارك في بسويسرا

Print
البطولة تستمر لـ5 أيام.. أخضر المبارزة يشارك في كأس العالم بسويسرا البطولة تستمر لـ5 أيام.. أخضر المبارزة يشارك في بسويسرا

البطولة تستمر لـ5 أيام.. أخضر المبارزة يشارك في كأس العالم بسويسرا

يشارك السعودي للمبارزة في بطولة لسلاح الابيه "فردي-فرق" التي ستنطلق غداً في مدينة بيرن السويسرية، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وغادرت بعثة الأخضر، اليوم الأربعاء، بعد ختام المعسكر الإعدادي للبطولة في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والذي استمر لمدة 10 أيام.

وتتكون البعثة التي يترأسها محمد بو علي عضو مجلس الإدارة، من: عادل الرميحي إداري المنتخب، ومحمد فؤاد المدرب، إلى جانب 7 لاعبين وهم: أحمد آل حسين، وخليفة العميري، وزكريا الداوود، وجواد الداوود، وعمر العكاس، وفيصل عابد، وحسين الطويل.

وستخضع المنتخبات المشاركة في البطولة غدًا إلى فحص أدوات المبارزة، إضافة إلى عقد الاجتماع الفني للبطولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اجتماع مجلس الكاراتيه المنتخب السبت المقبل

اجتماع مجلس الكاراتيه المنتخب السبت المقبل

بالصور.. افتتاح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية

بالصور.. افتتاح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم