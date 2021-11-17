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شاركت المنتخبات من جميع أنحاء العالم في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 منذ عام 2019، وترك العديد من اللاعبين بصماتهم أثناء تمثيل بلدانهم.

كانت الدولة المضيفة قطر جنبًا إلى جنب مع بطلة 2014 ألمانيا أول المنتخبات التي أكدت مشاركتها في المسابقة المقرر إقامتها في نوفمبر 2022.

وسرعان ما انضمت إليهم الدنمارك، حاملة اللقب فرنسا، بطلة العالم 2010 إسبانيا، صربيا، كرواتيا المتأهلة للنهائي 2018 والمرتبة الأولى. منتخب بلجيكا المصنف في العالم.

حجزت البرازيل مكانها من قارة أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى الأرجنتين، مما جعل الثنائي والوحيد من القارة الذي يتأهل للمنافسة حتى الآن بشكل رسمي.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» قائمة بخمسة لاعبين فاجأوا الجميع بأدائهم في تصفيات كأس العالم 2022.

5- فيليكس توريس

كان مدافع الإكوادور، فيليكس توريس، البالغ من العمر 24 عامًا، أحد نجوم الأداء الرائع للأمة الأمريكية الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022. أحدث مدافع سانتوس لاجونا فرقًا هائلاً لمنتخبه، حيث يتطلعون للوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

لعب المدافع 7 من أصل 13 مباراة تأهيلية وساعد فريقه في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس منها. لقد حافظ على دقة التمرير بنسبة 81 في المائة خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 لبلاده.

والجدير بالذكر أنه سجل أيضًا الهدف الافتتاحي للفوز 2-0 على باراجواي في الدقيقة 88 من المباراة. لقد فاز بنسبة 68 في المائة من مبارزاته المتنازع عليها ولفت الأنظار بعروضه المؤكدة، مع عدم ارتكاب أي أخطاء في جميع مبارياته.

أكمل توريس 2.3 اعتراض لكل 90 دقيقة للمنتخب الإكوادوري الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب خلف البرازيل والأرجنتين. خسرت الإكوادور مباراتين فقط من المباريات التي خاضها توريس في تصفيات كأس العالم 2022.

4- إنيس باردي

كان لاعب خط الوسط الصاعد إنيس باردي أحد أكثر اللاعبين أداءً في قارة أوروبا في تصفيات كأس العالم 2022 لمقدونيا الشمالية.

لعب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عامًا دورًا حاسمًا في مساعدة مقدونيا الشمالية الأقل شهرة على الوصول إلى التصفيات للمرة الأولى على الإطلاق بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته.

سجل باردي أربعة أهداف وصنع هدفين في ثماني مباريات لمقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022. ثلاثة من أهدافه جاءت في الفوز 5-0 على أرمينيا.

خلق لاعب خط الوسط خمس فرص كبيرة لزملائه وساعد بشكل لا يُنسى مع تمريرة حاسمة لجوران بانديف في فوزهم 2-1 على ألمانيا في مارس الماضي.

3- أليكسيس سانشيز

كان أليكسيس سانشيز أفضل لاعب في تشيلي في تصفيات كأس العالم، وهي مفاجأة بالنظر إلى مستواه على مستوى الأندية مع إنتر ميلان.

يُعاني المهاجم من لياقته البدنية ومنذ رحيله عن آرسنال إلى مانشستر يونايتد في 2018. لكن ذلك لم يمنعه من الأداء المستمر مع تشيلي في تصفيات كأس العالم.

سجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أربعة أهداف وساهم بثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات فقط مع تشيلي في مشوارها في التصفيات.

والجدير بالذكر أن ثلاثة من تلك الأهداف جاءت في آخر ثلاثة مباريات له. بمساهمة من سانشيز، تحتل تشيلي حاليًا مركز السادس وستسعى خلال الجولات القادمة في الظفر ببطاقة الترشح للمونديال.

2- ألكسندر ميتروفيتش

يمكن القول إن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش يُقدم الأفضل في مسيرته الكروية، حيث أحرز اللاعب أهدافا لفريق فولهام في البطولة هذا الموسم بعد فترة جفاف الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز. والأكثر إثارة، أنه سجل ثمانية أهداف في خمس مباريات فقط مع صربيا في تصفيات كأس العالم.

أكثر أهدافه التي لا تنسى، بلا شك، هو الهدف الذي سجله في الدقيقة 90 أمام البرتغال في المباراة التي جمعت المنتخبين وجعلت البرتغال تذهب إلى خوض الملحق.

أدى ظهور دوسان فلاهوفيتش كمهاجم صربي لامع وشاب إلى إثارة المزيد من الشكوك حول مستقبل ميتروفيتش مع المنتخب الصربي. ومع ذلك، فقد أسكت اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا المتشككين فيه وهو الآن الهداف التاريخي لصربيا برصيد 44 هدفًا في 69 مباراة.

1- إسلام سليماني

لقد مر المهاجم الجزائري إسلام سليماني بالكثير في السنوات القليلة الماضية من مسيرته. انضم إلى ليستر سيتي من سبورتنج لشبونة بعد موسم 2016-2017 لكنه فشل في تقديم الإضافة على ملعب كينج باور قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نيوكاسل يونايتد وموناكو وفنربخشة.

تدرب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مع فريق ليستر سيتي تحت 23 عامًا قبل أن ينتقل إلى أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي حيث استعاد مسيرته المهنية إلى المسار الصحيح.

سجل سليماني سبعة أهداف للجزائر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ليقود جدول التهديف في إفريقيا. المهاجم هو أيضا أفضل هداف للجزائر على الإطلاق برصيد 38 هدفا في 78 مباراة مع ثعالب الصحراء.

يبدو سليماني مهاجمًا أكثر نضجًا وساعد فريقه بشكل كبير في تصفيات كأس العالم بخبرته وأهدافه بعد فترة صعبة للغاية.