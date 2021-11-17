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تترقب جماهير الكرة المصرية قرعة المرحلة الفاصلة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، لمعرفة منافس منتخب أحفاد الفراعنة على تذكرة العبور للمونديال.

المنتخب المصري بات ضمن منتخبات التصنيف الثاني رفقة كل من مالي والكونغو الديموقراطية والكاميرون وغانا.

ويواجه منتخب مصر في فاصلة المونديال واحد من منتخبات السنغال والجزائر وتونس والمغرب ونيجيريا.

نرصد في السطور التالية نتائج منتخب مصر مع المنتخبات الخمسة المحتمل مواجهة واحدًا منهم على بطاقة الترشح لكأس العالم 2022.

من بين 28 مواجهة فاز منتخب مصر في 8 مباريات، وخسر 10 مباريات وتعادل في 10.

حقق الفراعنة 7 انتصارات، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراتين في 13 مواجهة جمعت الطرفين.

في 27 مباراة سابقة، فاز أحفاد الفراعنة في 3 مباريات مقابل 13 لأسود الأطلس، وحسم التعادل 11 مباراة.

في 20 مباراة سابقة، فاز منتخب مصر في 7 مباريات، بينما خسر 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات.

في 40 مباراة أمام نسور قرطاج، حقق منتخب مصر 13 انتصارا، وخسر في 16 مناسبة، وحسم التعادل 11 مباراة.