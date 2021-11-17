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خاض الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا ورزاق سيسيه لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للابيض اليوم الأربعاء.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية بالكرة في ملعب عبداللطيف أبورجيلة تحت إشراف الدكتور عمر المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.