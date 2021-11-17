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كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي، عن حقيقة هروب الزامبي جاستن شونجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، :«شونجا، حصل على اذن من أحمد العجوز، المدرب العام للفريق، الأسبوع الماضي، بالسفر إلى زامبيا لانهاء بعض الأمور الخاصة به، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بداية من الأسبوع الجاري».

وأضاف :«اللاعب لم يعود للتدريبات حتى الآن وسيتم توقيع غرامة مالية عليه عن كل يوم يتخلف فيه عن تدريبات الفريق».

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني الدراويش من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعرض للهزيمة في أول 3 مباريات بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وأخيرًا البنك الأهلي بهدف نظيف.