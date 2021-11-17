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40 فنانة من المشاركات في «منتدى المرأة العالمي للفنون» يزرن المقاصد الأثرية بالأقصر (صور)

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40 فنانة من المشاركات في «منتدى المرأة العالمي للفنون» يزرن المقاصد الأثرية بالأقصر (صور) 40 فنانة من المشاركات في «منتدى المرأة العالمي للفنون» يزرن المقاصد الأثرية بالأقصر (صور)

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تجولت الفنانات التشكيليات الأجانب المشاركات في «منتدى المرأة العالمي للفنون»، المقام بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، لزيارة المناطق الأثرية بالاقصر، للاستمتاع بالمعالم الأثرية، ودعوة أصدقائهم حول العالم من من خلال حاسباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بزيارة معالم الأقصر الفرعونية.

فنانات تشكيليات بالاقصر

كما قامت الفنانات التشكيليات جولة نيلية في الأقصر، استمتعوا خلالها بجو الأقصر الرائع، بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

فنانات تشكيليات بالاقصر

وجاءت زيارة الفنانات التشكيليات الأجانب السياحية لمدينة الأقصر لإظهار جمال ومدينة الأقصر بعد جهود وزارة السياحة لتطوير وتجديد مدينه الأقصر استعدادًا لاحتفالية طريق الكباش هذا العام.

فنانات تشكيليات بالاقصر

وانطلق السبت الماضى، بالممشى السياحي العالمي بمدينة الغردقة أولى فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» الذي تستضيفه المدينة خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر الجارى، في دورته الأولى، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، ويضم المنتدى ورش للفنون التشكيلية بالممشى السياحي، مصاحب له عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقي بالفنون.

فنانات تشكيليات بالاقصر

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المصرى اليوم

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