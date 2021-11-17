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البطولة تستمر لـ5 أيام.. أخضر المبارزة يشارك في بسويسرا

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البطولة تستمر لـ5 أيام.. أخضر المبارزة يشارك في كأس العالم بسويسرا البطولة تستمر لـ5 أيام.. أخضر المبارزة يشارك في بسويسرا

البطولة تستمر لـ5 أيام.. أخضر المبارزة يشارك في كأس العالم بسويسرا

يشارك السعودي للمبارزة في بطولة لسلاح الابيه "فردي-فرق" التي ستنطلق غداً في مدينة بيرن السويسرية، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وغادرت بعثة الأخضر، اليوم الأربعاء، بعد ختام المعسكر الإعدادي للبطولة في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والذي استمر لمدة 10 أيام.

وتتكون البعثة التي يترأسها محمد بو علي عضو مجلس الإدارة، من: عادل الرميحي إداري المنتخب، ومحمد فؤاد المدرب، إلى جانب 7 لاعبين وهم: أحمد آل حسين، وخليفة العميري، وزكريا الداوود، وجواد الداوود، وعمر العكاس، وفيصل عابد، وحسين الطويل.

وستخضع المنتخبات المشاركة في البطولة غدًا إلى فحص أدوات المبارزة، إضافة إلى عقد الاجتماع الفني للبطولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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