أصالة تعلّق على تواجد أسرتها في حفل الأوبرا.. وتعد بحفل جديد قريبًا

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

عبّرت الفنانة أصالة عن سعادتها بغنائها في دار الأوبرا المصرية، في حفلها الآخير الذي عقد منذ أيام، وأوضحت أنها ممتنة لوجود أسرتها بصحبتها وزوجها الشاعر الغنائي فائق حسن.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام»: «كانت ليلة بدار الأوبرا ما بعدها ليلة.. غنّيت لأستمتع معكم بالموسيقى الّلي بلاقيها أحلى شي بالحياة.. وكان معي أغلى ناسي وحبايبي.. والنّاس كانت مليانه محبة وحنيّة وصنعنا سوا فرح هيكون مؤونتنا بالأيّام الخوالي».

وتابعت أصالة: «وإن شاء الله هيكون إلنا لقاءات كتيره خلال السنة على هالمسرح العريق الرّاقي بإدارة سيّده ترعى الثقافة واستحقّت لقبها بجدارة الوزيرة الرّاقية الفنّانة إيناس عبدالدّايم وكلّ الشكر أيضاً للدكتور مجدي صابر والدكتور جيهان مرسي على سعيهم الدّائم لخدمة هالدّار بكلّ محبّة وإخلاص».

واستكملت: «الشكر للمايسترو الصّديق الغالي مصطفى حلمي وجميع الأساتذة اللي رافقتهم بها الليلة من خيرة العازفين بالوطن العربي.. وأكيد شريك نجاحي صديقي وأخي نيكولا جبران لولاه الصّورة ما تحلى وما تكمل.. شكراً دائما لمحبتكم اللي لولاها ما صارت هيك ليلة وبهالحلاوة اللي بتشبهكم».

رسائل أصالة إلى زوجها فائق حسن.. كيف كانت؟

وجهت الفنانة أصالة رسائل مُباشرة إلى زوجها الشاعر الغنائي فائق حسن أثناء حفلها الغنائي، الأحد الماضي، في مهرجان الموسيقى العربية.

وكان زوجها «حسن» بصحبتها قبل الحفل وقادها إلى المسرح، لذا خلال الحفل تسائلت أصالة عن زوجها لتعبر عن اهتمامها بوجوده: «زوجي موجود!».

وبعدها سؤالها، أهدت الفنانة أغنية إلى زوجها وهي للفنانة الراحلة صباح «الشحرورة» وألحان الراحل فريد الأطرش، أغنية «بحبك لا تلوعني»، قائلة: «أهديها إلى زوجي.. ونقيتها مخصوص».

وأوقفت غنائها كوبليه «بحبك لا تلوعني» لتسأل زوجها «وعد؟» وتكرر العبارة أكثر من 5 مرّات، وتفاعل معها الجمهور بالضحكات والتصفيق، كما أن زوجها ضحك وصفق على كلماتها.

وكانت ابنة الفنانة أصالة، شام الذهبي، احتفلت بزواج والدتها من الشاعر الغنائي فائق حسن، قبل الحفل بيوم.

وشاركت بمقطع فيديو عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»، يبرز اللحظات الأولى لدخول أصالة مع زوجها، على نغمات أغنية «أكتر» التي يرجع زمنها إلى 2006.

وأعدت «الذهبي» أجواء احتفالية تليق بالعروسين، وزينت المنزل بالورود وحلوي سجلت عليها «زواج مبارك».

وقررت «الذهبي» تسجيل كلمات أغنية «قد الحروف» على كيكة الاحتفال: «قد الحروف اللى في أسامي العاشقين بحبك، قد الثوانى والدقايق والسنين بحبك، قد الهموم اللى في قلوب البشر، قد العيون اللى كحلها السهر».

يذكر أن زيجة أصالة من «حسن» هي الثالثة، بعد انفصالها عن طليقيها الأول هو أيمن الذهبي والثاني المخرج طارق العريان.