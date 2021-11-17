أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف كارمينا بورانا وهارولد على المسرح الكبير

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تحت عنوان روائع القرن العشرين يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة الفيولا سيندى محمد والمغنيين منى رفلة، عمرو مدحت، الهامى امين وذلك في الثامنة مساء السبت 20 نوفمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج عدد من اهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها هارولد في ايطاليا ل هيكتور برليوز وكارمينا بورانا لـ «كارل أورف».

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر، شارك الأوركسترا في عدد من المهرجانات الناجحة منها «مهرجان اتجاهات عربية»، «مهرجان بيتهوفن» و«مهرجان موسيقى القرن العشرين».