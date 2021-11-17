حكم قضائي بإدراج وليد الفيل في انتخابات الأهلى على منصب نائب الرئيس

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أعلن وليد الفيل عضو النادى الأهلى أن محكمة القضاء الإداري، قررت اليوم الأربعاء، قبول دعوته ضد الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس، والمقررة يوم 26 نوفمبر الجارى، وفقا لما نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

كان وليد الفيل تقدم بأوراقه لخوض انتخابات الأهلي على منصب نائب الرئيس، لكن الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة رفضت تسلم أوراقه بداعى عدم اكتمالها قبل غلق باب الترشح بدقائق.

وعقب هذه الواقعة تقدم الدكتور وليد الفيل بدعوى في القضاء الإداري ضد الجهة الإدارية من أجل قبول أوراقه وإعادته لانتخابات الأهلي من جديد.

وبقرار إدارج الفيل أصبح في مواجهة مع العامرى فاروق المرشح على منصب نائب الرئيس.