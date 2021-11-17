حكم قضائي بإدراج وليد الفيل في انتخابات الأهلى على منصب نائب الرئيس

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أعلن وليد الفيل عضو النادى الأهلى أن محكمة القضاء الإداري، قررت اليوم الأربعاء، قبول دعوته ضد الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس، والمقررة يوم 26 نوفمبر الجارى، وفقا لما نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
كان وليد الفيل تقدم بأوراقه لخوض انتخابات الأهلي على منصب نائب الرئيس، لكن الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة رفضت تسلم أوراقه بداعى عدم اكتمالها قبل غلق باب الترشح بدقائق.
وعقب هذه الواقعة تقدم الدكتور وليد الفيل بدعوى في القضاء الإداري ضد الجهة الإدارية من أجل قبول أوراقه وإعادته لانتخابات الأهلي من جديد.
وبقرار إدارج الفيل أصبح في مواجهة مع العامرى فاروق المرشح على منصب نائب الرئيس.