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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء.

وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، بجانب حديثه عن مجموعة من الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة الاسماعيلي بالدوري.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز أمس الأول على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.