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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمود حمدي الونش على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأربعاء.

وقام كارتيرون بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد مشاركته في مواجهة المنتخب الوطني الأخيرة أمام الجابون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.