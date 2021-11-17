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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، على هامش المران الجماعي للابيض اليوم الأربعاء.

وشهدت الفقرة التركيز على دقة التمرير في أماكن ومسافات مختلفة في الملعب، حيث حرص المدير الفني على تصحيح وضعية أكثر من لاعب في أكثر من مناسبة.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.