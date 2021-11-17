أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يصحح اخطاء لاعبي خلال الفقرة الفنية

Print
كارتيرون يصحح اخطاء لاعبي الزمالك خلال الفقرة الفنية كارتيرون يصحح اخطاء لاعبي خلال الفقرة الفنية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، فقرة فنية خاصة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، على هامش المران الجماعي للابيض اليوم الأربعاء.

وشهدت الفقرة التركيز على دقة التمرير في أماكن ومسافات مختلفة في الملعب، حيث حرص المدير الفني على تصحيح وضعية أكثر من لاعب في أكثر من مناسبة.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك

حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك

حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي

حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي