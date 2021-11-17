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حراس يخوضون فقرة ترفيهية

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حراس الزمالك يخوضون فقرة ترفيهية حراس يخوضون فقرة ترفيهية

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خاض الخماسي محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية ومعاذ علاء، لمجموعة من التدريبات الفنية، تحت إشراف اوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق، على هامش المران الجماعي للابيض اليوم الأربعاء.

وخضع الخماسي لفقرة ترفيهية بالتحكم في الكرة عن طريق مباراة كرة طائرة، ثم خاض الحراس فقرة أخرى خاصة بالتمركز الصحيح في منطقة الجزاء، بجانب التعامل مع التصويبات القريبة.

ويستعد للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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